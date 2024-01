La nuova dimensione di Jannik Sinner e la forza mentale di reagire dopo un match-point mancato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Devo sorride più quando gioco“. Lo aveva detto, pocouna grande delusione. L’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2023 contro il tedesco Daniel Altmaier aveva fatto toccare un po’ il fondo al tennista tricolore, che da quel momento ha iniziato a costruirsi per pezzo. Sono arrivate in successione la prima semifinale Slam (Wimbledon), il primo titolo di un Masters1000 (Toronto), i successi negli scontri diretti contro i top-5 del ranking e il sigillo in Coppa Davis. Ecco che il raggiungimento della Finale degli Australian Open 2024, piegando il serbo Novak Djokovic (n.1 del ranking) per la terza volta nelle ultime quattro sfide, la dice lunga sull’evoluzione del tennista altoatesino. Un riscontro che è frutto di un lavoro tecnico, fisico e anche. Soprattutto la testa ha un peso ...