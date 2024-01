La notte del giudizio | la trama del film senza spoiler

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LadelLadelparla di un futuro distopico, ed è ambientato nel 2022. Dopo il diritto di possedere armi, il governo americano ha deciso che ogni anno ci sarà un evento di dodici ore chiamato “Lo Sfogo”. Periodicamente le persone sono libere di fare tutto quello che preferiscono come per esempio uccidere e rapinare. Infatti questi crimini non verranno penalizzati visto che diventeranno legali, così da purificare il Paese. In questadi sfogo, la gente libera la propria rabbia così da far abbassare il tasso di criminalità per tutto il resto dell’anno. In tale serata le persone hanno due scelte: o rimangono rinchiuse dentro casa oppure andare per strada per ammazzare la gente o farsi uccidere. Protagonista della storia è una famiglia molto benestante composta dal padre ...