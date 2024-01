La Notizia e gli altri | ecco di chi ha paura Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Da Repubblica a Lae da Sigfrido Ranucci a Riccardo Formigli. Per tanti questi sono alcuni esempi di giornali e giornalisti liberi, autorevoli e di spessore, mentre per il governo e per la maggioranza di Giorgiasono ‘il nemico’ che si arroga il diritto di raccontare una verità che reputano falsa e indigesta. Intendiamoci il lavoro dei media può non piacere ma andrebbe rispettato, specie da chi gestisce il potere. Per il governo e per la maggioranza di Giorgiagiornali e giornalisti liberi, autorevoli e di spessore, sono “il nemico” Peccato che così non è come dimostra quotidianamente questa maggioranza che sembra più che altro dedicarsi a trovare il modo per imbrigliare l’informazione, a partire dalla riforma della Giustizia che in larga misura mira a impedire la pubblicazione degli atti sui media, e quando non ...