La medicina digitale e innovativa a disposizione del territorio | nasce a Dalmine il ‘Digital Health Lab’

(Di venerdì 26 gennaio 2024). La tecnologia si consolida sempre più come base per la ricerca e l’innovazione in ambito medico.il, inaugurato nella giornata di venerdì 26 gennaio, un centro all’interno del quale si sviluppano vari progetti pronti a rendere i servizi sanitari sempre più equi, raggiungibili e accessibili sul, sfruttando soluzioni sanitarie digitali sostenibili. Il ‘grazie alla collaborazione di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica (FERB), Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, ASST Bergamo EST, ASST Papa Giovanni XXIII ed è coordinata dalla Fondazione Anthem, attraverso un progetto multidisciplinare, finanziato dal ‘Piano nazionale per gli investimenti complementari al ...

In calendario il 26 febbraio e il 26 marzo le prove di ammissione al corso di laurea che nell’ateneo barese esiste dal 2021 ...La cabina medicale che consente di interagire da remoto con un medico, ottenere referti e ricette in tempo reale è attiva da questa settimana. Costa circa 42mila euro ..."La finalità della ri-umanizzazione della medicina nell’epoca della sanità digitale è un tema che non può non interrogarci. Le innovazioni tecnologiche non hanno, infatti, soltanto la capacità prezios ...