La mamma di Greta difende Varrese e attacca Beatrice | “Fuori di testa”

Leggi su biccy

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo qualche settimana di silenzio ladiRossetti ieri notte è tornata a commentare il Grande Fratello e ha invitato tutti i fan dei vari gieffini a calmarsi: “Io non ce l’ho con Bea, con perla o Vittorio. Bea sta facendo un gioco, ha istigato Perla e ora- Non c’è nulla di male è un gioco, state sereni e state tranquilli, siete troppo accaniti. Lì dentro hanno stretto un bel rapporto, giocano solo per vedere come reagisce uno. Mia figlia si lascia scivolare addosso tutto. Si appianeranno le situazioni, non agitatevi tutti, guardate e basta“. Discorsi più che giusti e condivisibili, peccato che poche ore dopo la signora Marcella abbia cambiato registro. LadiMassimiliano e: “Vergognosa, Crudelia ...