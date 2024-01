La maglieria calda per l’inverno da Intimissimi Uomo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tornano, per i mesi più freddi, gli essenziali per restare al caldo: Modal Cashmere, Lana Merino e Caldo Cotone, sono le fibre protagoniste della collezione diinvernale. Fibre altamente performanti proposte in tante colorazioni e modelli, dalla t-shirt girocollo a manica corta o lunga, alla maglia manica lunga a collo alto, permettono di creare outfit quotidiani dallo stile inconfondibile, classico e sempre alla moda. Il Modal Cashmere, ottenuto dall’unione di cashmere e modal, conferisce estrema morbidezza e garantisce una sensazione di calore avvolgente costante. Il cashmere, con le sue proprietà termoregolanti capaci di generare velocemente calore, mixato con il modal, estremamente morbido e confortevole, rendono le proposte adatte per la casa e il tempo libero, ma anche per l’attività sportiva in ...