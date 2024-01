La magia di Sinner agli Australian Open nel pantheon delle notti dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Buongiorno, Italia”. Con una racchetta in mano che ha cantato, e come se ha cantato. Janniksuona la sveglia quando sono da poco passate le 8. Sorride la volpe rossaAlpi dopo aver detronizzato Novak Djokovic in una notte magica, italianissima, che si è fatta l’alba di una nuova era del tennis azzurro. Un’alba che entra dritta neldi casa nostra. Dritti e rovesci che addolciscono il caffellatte. È iniziato tutto alle 4.45, un teleschermo acceso a rischiarare le tenebre. “Chi c’è?”, si chiedono in tanti su Twitter in una notte fonda che ora si affianca a mitologiche tirate per le lunghe o sveglie piazzate a orari improbabili che si raccontano da decenni. L’Italia-Germania 4-3 di Messico 1970, semplicemente la Partita del Secolo che tenne incollati milioni di italiani ...