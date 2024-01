“La Luna si restringe” | esperti lanciano l’allarme | “Faglie e terremoti | più rischi per le missioni umane”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 - Altro che super, il satellite terrestre in realtà si stando. Resta un bersaglio facile per le varie esplorazioni di questo periodo, dalla Cina al Giappone, ma è più piccola, e non di poco. Secondo uno studio dell'Istituto americano Smithsonian e pubblicato sulla rivista The Planetary Science Journal, la circonferenza dellasi è ridotta di 45 metri, conseguenza in centinaia di migliaia di anni di graduale raffreddamento del suo nucleo. La ricerca porta l'esempio dell'uva che raggrinzisce trasformandosi in uva passa, così anche il corpo celeste più vicino alla Terra nel tempo ha sviluppato pieghe ei varie parti di crostare che si scontrano l'una contro l'altra. Un fenomeno caratterizzato dae frane, quindi un ...