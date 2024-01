La Guinea Equatoriale è la storia di questa Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le strade di Malabo, la capitale della, negli ultimi giorni si sono accese, quasi letteralmente. Con una vittoria inattesa – più nella sontuosità del punteggio che nel risultato in sé – gli “Nzalang Nacional”, cioè i “fulmini della Nazione”, hanno umiliato la Costa d’Avorio padrona di casa nell’ultima gara del girone del primo turno della, chiuso al primo posto, anche davanti alla Nigeria, per tutti tra le prime favorite alla vittoria finale. A quick look at Equatorial’s 4 goals of yesterday #TotalEnergiesAFCON2023 @NzalangNacional pic.twitter.com/ioSTyZ5hbn — CAF (@CAF Online) January 23, 2024 Il 4-0 inferto agli “Elefanti”, che è quasi costata loro l’eliminazione da un torneo impregnato di profondi significati sociali e politici, ha portato il ...