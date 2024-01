La grappa è cultura e ricerca Il Premio Nonino 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Affianco alla penna e al foglio di carta, con i quali si appuntava di tanto in tanto qualche spunto, al lato destro della macchina da scrivere sulla quale digitava quello che gli si ripeteva a labbra semiaperte, per sentire il suono che faceva, c'era un bicchierino semipieno di. Non la bottiglia, ci vuole lucidità nello scrivere, ma un bicchierino sì. Perché, diceva Goffredo Parise, lava sorseggiata piano piano, lentamente. Mica come il vino. Il vino ha i suoi tempi certo, ma più veloci, non sempre vanno bene quando si cercano le parole. E non tutti hanno i tempi del vino quando scrivono.e vino sono parenti, non ci sarebbero senza la vite, la prima non ci sarebbe senza il secondo, il secondo si beve sempre prima della prima, mai il contrario. Su questo Mario Soldati era intransigente. Per una volta però la ...