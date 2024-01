La gioia di Jannik Sinner | “Buongiorno Italia! Sul match-point ero teso | la vittoria fa parte di un processo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha sconfitto Novak Djokovic in quattro set e si è qualificato alla finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha firmato un’autentica impresa sul cemento di Melbourne, battendo il numero 1 al mondo che non perdeva in terra oceanica da 33 incontri e che ha alzato al cielo il trofeo per ben dieci volte. Il numero 4 del ranking ATP si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo dello Slam, il primo della propria carriera. Domenica 28 gennaio affronterà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “È stata una partita durissima. Ho giocato benissimo. Per due set lui ha sbagliato, mi ha dato la sensazione di non stare ...