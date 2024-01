La futura mamma bis ha rivelato anche i nomi ai quali sta pensando e uno è molto rosa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pochi giorni dopo l’annuncio della gravidanza, Chiara Nasti ha svelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. E lo ha fatto con una festa in grande stile pubblicando poi il video sui social. Chiara Nasti affitta lo Stadio Olimpico per svelare il sesso del bebè. Sui social piovono insulti: «Una cafonata» X Leggi...

Il baby shower – il momento in cui amici o parenti annunciano ai futuri genitori il sesso del nascituro – è un fenomeno sempre più in voga negli ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) - "Papà sta picchiando mamma". A telefonare al 112 chiedendo aiuto nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre scorso, una ragazzina minorenne che ha denunciato il padre. Da tempo, in diverse ...L'unione di varie anime della sinistra e 5Stelle "È con grande entusiasmo che annunciamo la nascita di "Agrate Futura", un progetto civico che si affaccia nel percorso politico in vista delle elezioni ...L'influencer (incinta di 4 mesi) e il calciatore hanno organizzato un gender reveal strepitoso per annunciare se in arrivo c'è un maschietto o una femminuccia ...