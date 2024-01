La fuga verso la Svizzera nel film “Arzio 1943“

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tra le celebrazioni che si terranno per il Giorno della Memoria nel Varesotto spicca l’appuntamento in programma questa sera alle 21 al cinema teatro San Giorgio di Bisuschio. Sarà proiettato il"Arzo", con la presenza del regista Ruben Rossello. Il documentario ricostruisce quello che avvenne nelalla frontiera tra Saltrio e Arzo, dove l’allora tredicenne Liliana Segre indalla persecuzione nazista venne respinta insieme al padre Alberto dopo aver raggiunto lapassando per i boschi sull’itinerario a cui è stato recentemente dedicato il Sentiero del Silenzio. L’iniziativa è promossa dai comuni di Bisuschio e Induno insieme alla parrocchia e Anpi Induno e Arcisate. L.C.