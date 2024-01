La Ferragni fa la gnorri e plaude al ddl beneficenza | Codacons furioso | farebbe meglio a tacere 

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La nuova strategia comunicativa dellanon convince ilche, senza girarci troppo intorno, a suon di sottolineature e recriminazioni, stronca parole e toni usati dall’influencer per commentare il cosiddetto ddl: il pacchetto di norme finalizzate a rendere più trasparente lache il Consiglio dei ministri ha appena approvato, con tanto di misure più stringenti anche per testimonial e influencer. Un via libera su cui l’imprenditrice digitale finita nel mirino delle inchieste della Procura di Milano, ha prontamente detto la sua uscendo dal riserbo in cui si era auto-relegata dopo scandali, denunce e inchieste.commenta il ddl: “Evita di cadere in errore”. Ilnon ci sta: «...