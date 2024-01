La difesa comune dell' Europa deve partire con un piano di spesa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il conflitto in Ucraina, le tensioni crescenti in Medioriente e altri scenari di crisi hanno reso evidente la necessità di un rinnovato impegno da parte di tutti gli stati'Ue per la costruzione di una vera

La spinta del Cav, così come di Prodi e di SuperMario non ha avuto successo. Conte promise di portare al 2% le spese militari ma poi finì per ... (ilgiornale)

«Ecco perché – continuano i consiglieri di opposizione – sempre per lo stesso rispetto delle istituzioni pubbliche ci aspettavamo che non fosse il Comune tenuto a sostenere le spese legali per la ...E un destino comune fin dall’inizio dell’invasione russa ...mette in ginocchio i sistemi di difesa che finora hanno protetto la capitale. Una strategia della tensione che la Russia accompagna a una ...L’edizione odierna de La Nazione parla di vera e propria svolta, quella di Sinistra Progetto Comune sui lavori al Padovani così da permettere alla Fiorentina di giocare a Firenze ...