La decisione della Corte dell' Aja fa imbestialire Orsini “Fatto gravissimo” | cosa contesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una sentenza che pesa come un macigno. La'Aja si è espressa sulla guerra israelo-palestinese, ordinando al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di garantire che le sue forze non continuino gli atti di genocidio a Gaza ai quali purtroppo si è assistito dal 7 ottobre scorso, nonché di migliorare la situazione umanitaria nei territori più colpiti dal conflitto. In base al parere'esperto Alessandro, interpellato dalla conduttrice di Prima di Domani Bianca Berlinguer su Rete 4, “è unaimportantissima quella presa dall'Aja anzitutto dal punto di vista culturale, visto che i giudici hanno riferito che esistono degli elementi per i quali si possa accusare Israele di genocidio dei palestinesi”. Al contempo, tuttavia, gli stessi giudici non hanno imposto un cessate il ...