La crisi di Suez ci costa 100 milioni al giorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quasi centodi danni ogni. Iniziano a venire a galla le conseguenze delladel Mar Rosso, provocata dagli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili, che imboccano il Canale dicariche di merci, gas e petrolio percorrendo la rotta tra l’Asia e l’Europa. Per l’esattezza il commercio estero italiano ha già subìto un contraccolpo da 8,8 miliardi tra novembre dello scorso anno e il mese in corso, pari appunto a 95al. E si tratta di un solo trimestre, facile quindi immaginare che l’impatto su base annua sarebbe di almeno 35-40 miliardi. Senza contare il fatto che c’è già chi ha vaticinato che, a causa dello stallo di, il delicatissimo sistema degli approvvigionamenti e della logistica delle merci subirà un danno maggiore a ...

