La costringe a bere alcolici | abusa di lei e l’abbandona in un parco di Milano | arrestato 25enne

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Ha carpito la fiducia della sua vittima, rassicurandola e tranquillizzandola dopo una discussione che lei aveva avuto con i familiari. Poi l'ha portata con sé in une l'ha costretta a ingerire una notevole quantità di sostanze alcoliche, fino a farle quasi perdere i sensi. Infine, approfittando della sua minorata difesa, l'ha violentata, per poi abbandonarla nell'area verde. A tre mesi dal raid avvenuto nella periferia nord di, gli agenti della Squadra mobile hannoil presunto stupratore: in manette un venticinquenne di origine romena, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. Il raid Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della sezione specializzata in reati contro le fasce deboli, coordinati dal ...