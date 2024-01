La Corte di giustizia dell’Onu “bacchetta” Israele | fate tutto per impedire genocidio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lainternazionale di(Cgi) ha rigettato la richiesta didi respingere il caso presentato dal Sudafrica per presunte violazioni della Convenzione sulnel conflitto in corso della Stricia di Gaza, chiedendo adi adottare "tutte le misure in suo potere perche siano commessi atti" di, senza però ordinare un cessate il fuoco e lanciando poi un appello per la liberazione degli ostaggi tenuti a Gaza.Nell'udienza tenuta oggi all'Aia - a cui era presente il ministro degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandor - il presidente della, Joan Donoghue, ha annunciato che il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite ha giurisdizione "per esaminare il caso" ritenuto "infondato" dalle autorità ...