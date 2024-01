La Corte di Giustizia dell’Aja ordina a Israele di prevenire atti di genocidio a Gaza | «Si rischiano conseguenze irreparabili»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024)deve prendere misure efficaci ed immediate perche nella Striscia disiano commessidiai danni dei palestinesi. È questo il cuore del primo verdetto emesso oggi dellainternazionale di, chiamata ad esprimersi dal Sudafrica sulla possibile violazione da parte didella Convenzione internazionale per la prevenzione del. L’esame del ricorso sarà ancora molto lungo, ma laha riconosciuto stamna – di fronte alle condizione «disumane» in cui è ridotta da settimane la gran parte della popolazione di– la necessità di imporre auna serie di misure ...