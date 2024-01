La Corte dell' Aja non perdona il genocidio La storia poco maestra

Resta alta l’attenzione nel Giorno della Memoria , con il mondo che oggi ricorda l’orrore della Shoah mentre in Medio Oriente non si ferma la guerra ... (tg24.sky)

Il Viminale ha chiesto il rinvio per il Giorno della Memoria , il “no” dei manifestanti più radicali. Rischio di scontri per la presenza di ... (repubblica)

La Corte Suprema del Venezuela conferma il divieto di partecipare alle elezioni presidenziali per il candidato dell’opposizione Maria Corina Machado. ... (periodicodaily)

Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Oggi 27 gennaio è il Giorno della Memoria per ricordare l’orrore della Shoah, ma gli occhi del mondo sono puntati ... (dayitalianews)

Lo scorso anno le forze dell'ordine nel territorio del distretto della Corte di appello di Napoli hanno scoperto frodi al bilancio nazionale e comunitario per circa 258 milioni di euro. È quanto ...Milano, 27 gen. (Adnkronos) - L’'indice di sovraffollamento delle carceri del Distretto della corte d’appello di Milano è salito dal 128,5% al 131,8%, contro un indice nazionale del 119%, dunque "cont ...Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Aumenta il numero di reati commessi dai minori stranieri non accompagnati e di quelli contro il patrimonio commessi da soggetti non imputabili, oltre che la costante cres ...