La Corte dell' Aia delude ogni aspettativa | via libera al genocidio di Gaza e Bibi può continuare a frollare civili

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Alla finea fieraprevisione è stata cannata senza possibilità di recupero nei supplementari. Per voce del Giudice, Donoghue, è stata emessa una fintissima sentenza parziale che supera il ridicolo. In parole povere, pur avendo preso atto che vi sia sufficiente urgenza per un pro