La corsa di Mattotti | Disegno l’energia

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Davide Papini (Francia) "Lo sprint ha i colori sgargianti delle divise dei velocisti, dello smalto delle unghie delle atlete o dei capelli colorati, e poi il rosso della pista. La maratona è piena di tanti colori che vibrano che si mescolano nel ritmo ovviamente più lento". Sono i colori dellainterpretati e raccontati da un grande artista italiano, uno dei massimi illustratori a livello mondiale: Lorenzo. A, il prestigioso Festival internazionale del fumetto di Angoulême, in corso fino a domenica, ha chiesto di esplorare il tema dellaa piedi in tutte le sue sfaccettature: per rilassarsi, da soli o in compagnia, per gareggiare, dalla velocità alla maratona. Ne sono venuti fuori una mostra spettacolare (Attraper la course. L’art de courir, ovvero “Acchiappare la ...