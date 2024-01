La Bps è fiera della sua identità costruita in 150 anni d’autonomia

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Bps guidata da Alberto Pedranzini (foto) archivia un buon 2023 e si proietta nel futuro con fiducia. "L’orizzonte è ampio e occorre fare sintesi tra competitività e solidarietà, intraprendenza individuale e azioni di sistema, innovazione e tradizione, innescando un processo virtuoso per adeguarsi ai contesti". Questo un piccolo stralciolettera ai soci, inviata dai verticiBanca. Dopo aver elencato i numerosi risultati positivi del 2023, i vertici Bps "promettono" ai soci per il futuro di "essere noi stessi, consapevoli del mondo nuovo, fierinostrain piena autonomia in oltre 150di storia, interpretando fedelmente la nostra missione: una banca che fa banca. Rispettosi delle istituzioni e delle regole, contrastiamo la tendenza ...