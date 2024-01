La Borsa veste Lvmh e il lusso prende il volo

Effetto Lvmh sul listino di Piazza Affari che ieri si è trasformata in una Borsa «d’alta moda» con i titoli del settore in forte crescita: da Moncler (+9,4%) a Salvatore Ferragamo (+7,6%) e Brunello ...Una borsa Dior è finita al centro di uno scandalo politico. La First Lady sudcoreana Kim Keon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol, ha ricevuto in regalo una borsa della Maison francese dal valore ...Il Girotonno per la prima volta sbarca alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la ...