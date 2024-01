Klopp lascia Liverpool | addio a sorpresa | l’annuncio dell’allenatore

La gestione di Xavi non convince i piani alti del Barcellona , che corre ai ripari: Contatti con l'allenatore del Liverpool (itasportpress)

Dopo aver guidato il Liverpool dalla stagione 2015/2016, Jurgen Klopp lascerà i Reds al termine della stagione. Anche gli assistenti allenatori Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, così come l'allenatore ...Jurgen Klopp a sorpresa annuncia a sopresa con un video pubblicato sui canali social del club il proprio addio al Liverpool dopo nove anni sulla panchina dei Reds: "So che per molti di voi sarà uno ...Una doccia gelata arriva direttamente da Liverpool. Jurgen Klopp ha deciso di lasciare il club a fine anno dopo nove anni sulla panchina dei Reds. A confermarlo ...