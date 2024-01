“Klopp in Serie A!” | clamorosa rivelazione | la notizia fa esultare i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Manca ancora un po’ alla fine del campionato, ma in casa Napoli iniziano già a circolare i nomi del possibile erede di Walter Mazzarri. La stagione non si è ancora conclusa, eppure, molto probabilmente Walter Mazzarri non allenerà la squadra durante il prossimo campionato. La società partenopea sembra avere qualche perplessità sul proseguimento di Mazzarri come allenatore del club, dubbi dovuti al fatto che la prestazione del Napoli continua a non essere soddisfacente. Dopo l’esonero del tecnico francese Rudi Garcia, non c’è stato un vero e proprio miglioramento. A confermare quanto detto, sono i risultati ottenuti fino ad adesso con il tecnico di San Vincenzo. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando diversi profili di allenatori che potrebbero prendere il posto dell’attuale tecnico azzurro. Diversi già i nomi accostati alla panchina del Napoli, ma ancora ...