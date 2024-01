Klopp dice addio al Liverpool | Perillo | “Napoli | sognare non costa nulla”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il tecnico tedesco Jurgenannuncia l’ai Reds, mentre il giornalista Rai lancia l’ipotesi. Jurgenha reso chiara la sua decisione di lasciare ilal termine della stagione. Il club inglese ha ufficialmente accettato la scelta dell’allenatore tedesco, aprendo la strada a nuovi scenari nel panorama calcistico europeo. La notizia, che ha immediatamente fatto il giro della rete, è stata condivisa attraverso i canali ufficiali del, ringraziandoper gli straordinari successi ottenuti in otto anni e mezzo di gestione. Un palmares invidiabile che include trofei come la UEFA Champions League, la Premier League, la Coppa del Mondo per club FIFA, la FA Cup, la Coppa di Lega e la Supercoppa UEFA, oltre alla FA Community Shield. In ...

Qualcuno dice che sia stanco mentre altri, assicurano che potrebbe scegliere una via alternativa, altri stimoli. Klopp dice addio al Liverpool: voci sull'Inter In Europa ci sono diversi club che ...Klopp, nel suo videomessaggio, è stato abbastanza chiaro: "Sono a corto di energie. Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come allenatore in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi ..."