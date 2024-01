Kit Harington produrrà una serie western molto inglese

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La star di Game of Thrones sarà al timone produttivo di un nuovo showdi stampo british. Kitsarà impegnato nella produzione di unatv thriller, come riporta Deadline. Il co-produttore Daniel West ha descritto lo show, che dovrebbe intitolarsi Empire of Dirt, come un 'british'. Il progetto si comporrà di otto episodi e seguirà la storia di un personaggio di nome Jake, che dopo quindici lunghi anni rimarrà controvoglia alla fattoria di famiglia nel Lake District per il matrimonio di suo cugino. Le cose prenderanno un piega peggiore quando un tragico incidente lo rende improvvisamente il capo della sua famiglia. Dopo una sfortunatadi eventi, Jake scoprirà presto che suo padre …

Kit Harington sarà impegnato nella produzione di una serie tv thriller, come riporta Deadline. Il co-produttore Daniel West ha descritto lo show, che dovrebbe intitolarsi Empire of Dirt, come un ...L'attore britannico 37enne ha raccontato di quando, durante un ricovero clinico, gli è stata diagnosticata questa condizione. Ecco come si riconosce ...Kit Harington mette da parte il mantello dei Guardiani della Notte (almeno per ora) e si dedica a un nuovo interessante progetto. Deadline svela che la star de Il Trono di Spade sta lavorando come pro ...