Kenneth Smith giustiziato con l’azoto Il medico | “Non si usa più nemmeno per i suini”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 – La pena di morte non è prerogativa soltanto di dittature e Paesi considerati civilmente arretrati, ma anche di uno degli Stati considerati più avanzati al mondo, gli Usa. Dopo il rifiuto della Corte Suprema all'estremo appello degli avvocati - cui si sono uniti organizzazioni e cittadini in tutto il mondo -, l'Alabama ha messo a morte, con un primato agghiacciante: è il primo detenuto al mondo ucciso con il metodo dell'ipossia da azoto. Secondo le autorità giudiziarie locali si tratta "forse del più umano mai ideato”, definizione sulla quale non si sono trovati d'accordo diversi esperti visto che rischia anche di portare la persona ad uno stato vegetativo. Ma, nella sostanza, le autorità semplificano così il procedimento necessario per la creazione del composto usato per le iniezioni letali. Il decesso, ...