Kenneth Smith giustiziato con azoto puro È morto per soffocamento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Eugeneè diventato il primo condannato a morte americanocon una maschera ad. L’esecuzione è avvenuta giovedì sera presso l’Holman Correctional Facility di Atmore, in Alabama. Questo evento segna un nuovo capitolo nella pratica della pena di morte, che continua a porre gli Stati Uniti in una luce controversa a livello internazionale.ha consumato il suo ultimo pasto alle dieci del mattino, composto da bistecca, patate e uova, provenienti da un Waffle House vicino alla prigione. Da quel momento, è rimasto a digiuno, in quanto si temeva che potesse vomitare durante l’esecuzione. Prima dell’esecuzione, ha incontrato i suoi familiari e il suo consigliere spirituale, Jeff Hood, per un ultimo saluto. L’esecuzione, inizialmente prevista per le 6 del pomeriggio, è ...