Kenneth Smith è stato giustiziato con l’azoto nel polmoni | «Così l’Alabama ha trattato un uomo come un tarlo»

L' Alabama giustizierà oggi un detenuto costringendolo a respirare azoto puro in una maschera, un metodo approvato anche in Mississippi e Oklahoma, ma ... (ilmessaggero)

Il detenuto Kenneth Smith era sopravvissuto a una prima esecuzione con iniezione letale. I medici non riuscirono a trovare la vena in cui iniettare il liquido, sottoponendolo di fatto a una tortura:..Il boia colpisce in Alabama, dove Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto. È la prima volta che tale controversa tattica viene usata negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata ...Atmore (Alabama, Usa), 26 gen. (LaPresse/AP) - L'Alabama ha giustiziato con l'azoto Kenneth Eugene Smith, 58 anni, condannato per l'omicidio su commissione ...