Kenneth Smith | Antigone a Notizie com | “Pena di morte | l’Europa può fare poco I cittadini Usa devono lottare contro”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Stasera l’Alabama faun passo indietro all’umanità. Me ne vado con amore, pace e luce”. Sono state queste le ultime parole diEugeneprima di essere giustiziato dallo Stato dell’Alabama con l’accusa di avere ucciso una donna a colpi di coltello per mandato del marito di lei, un predicatore, che voleva intascare i soldi dell’assicurazione. Il fatto risale al 1988, e l’uomo promise ae a un altro sicario (già condannato anel 2010) mille dollari. Al processo che lo vedeva imputatoaveva dichiarato di essere stato presente all’omicidio, ma di non avervi partecipato direttamente. La giuria popolare aveva raccomandato l’ergastolo, ma il giudice emise ladi. Due anni fa si tentò di eseguire la condanna in ...