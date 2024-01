Keanu Reeves riceverà il primo premio Lance Reddick | dedicato alla co-star di John Wick

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladi Matrix è stato scelto per essere insignito delriconoscimento intitolatoco-nel franchise diretto da Chad Stahelski. L'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror ha annunciato cheilLegacy Awardcinquantunesima edizione dei Saturn Award. L'intero show saràmemoria del compianto collega, scomparso lo scorso marzo a soli 60 anni. Grande amico diha recitato al suo fianco nel franchise actionè apparso in tutti e ...