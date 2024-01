Kate Middleton in ospedale | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prosegue il decorso post-operatorio dialla London Clinic. Ladelè ricoverata indallo scorso 16 gennaio per un intervento all’addome. Il Palazzo non ha esplicitato di cosa si tratti, ma ha escluso che sia un tumore. Inoltre, non ha fornito altri bollettini medici sullo stato di salutamoglie di William, ufficialmente perché non ci sono altri eventi significativi da comunica. Niente nuove, buone nuove recita il proverbio., l’iperemesi gravidica che la costrinse al ricovero Fonti vicine ai Principi delhanno comunque rassicurato chesi sta riprendendo bene dall’intervento e che è curata in modo eccellente nella ...