Juventus | innesto di calciomercato | chi è Pedro Felipe | ‘un armadio’ in bianconero

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Laha definito un altro arrivo in difesa sulinvernale: dopo Tiago Djalo è fatta anche per l’arrivo di, calciatore brasiliano classe 2004. La dirigenza bianconera continua a lavorare anche per il futuro e l’attività del direttore Giuntoli potrebbe portare a breve i primi frutti. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa con il Palmeiras è stata definita in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore potrebbe essere schierato nella squadra Next Gen.

È così arrivata l'ufficialità dell'innesto di Moses Wright, 25enne lungo americano che arriva in Grecia dopo i primi 6 mesi europei trascorsi nel campionato turco con Merkezefendi. Wright ha firmato ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...Operazione in entrata per la Primavera del Monza, di mister Lupi, che ha acquisito un nuovo difensore centrale.Di chi si trattaDi ...