Juventus-Empoli | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

Dopo la vittoria arrivata nella trasferta di Lecce, la Juventus si prepara per tornare in campo. I bianconeri accoglieranno l' Empoli di Davide Nicola all'Allianz Stadium per la ventiduesima giornata ...Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa: "Il livello si alza perché incontriamo una squadra alla quale è difficile trovare punti deboli visto il cammino che sta facendo. Io credo che la ...La Juventus in campionato non fa registrare la "Somma Gol 4" da ben 17 turni di fila mentre l'Empoli in questa stagione non ha ancora mai chiuso un incontro con 4 reti al 90'. La "Somma Gol 4" al ...