Juventus-Empoli | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si avvicina l’inizio della 22ª giornata del campionato di Serie A ed è altissima l’attesa per la sfida dellacontro l’in un testa-coda importante per le zone alte e basse della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello ed è reduce da una serie di vittorie consecutive. La squadra di Davide Nicola è in piena lotta per evitare la retrocessione e nell’ultima partita ha vinto nettamente contro il Monza.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Squalificati: Fagioli, Pogba Indisponibili: Chiesa, Kean, Rabiot(3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; ...

