Juventus-Empoli | Allegri | “Domani gara complicata Se noi siamo più giovani come età saremo Sinner”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il tecnico dellaMassimilianoha parlato in conferenza stampa in vista dellainterna contro l’: “Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti e ora stiamo bene sia fisicamente che mentalmente.c’è una partita da vincere, ma sappiamo che sarà unaperché l’ha cambiato allenatore e Nicola si è presentato con una vittoria netta contro il Monza“. Alla domanda su un paragone tennistico cone Djokovic, l’allenatore livornese ha risposto: “Difficile dirlo. Per vincere il campionato devi fare punti, è indifferente chi gioca prima o dopo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di dare continuità, perché nella seconda parte della stagione è molto più difficile. Poi voglio fare i ...

Dobbiamo pensare a noi, a fare tre punti contro una squadra 'noiosa' come l'Empoli, Una volta giocata la gara di domani, vedremo cosa avremo fatto. L'importante è mantenere l'equilibrio, ci sono ...Juventus-Empoli, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il weekend di Serie A, che si aprirà questa sera con la sfida tra Cagliari e Torino, vedrà protagonista tra gli anticipi ...Partita di fondamentale importanza per la squadra di Massimiliano Allegri che in caso di vittoria contro la compagine del neo tecnico Davide Nicola si porterebbe a + 4 sull’Inter che deve però ...