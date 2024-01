Juve | sfuma Phillips | UFFICIALE il suo arrivo al West Ham

L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo centrocampista per gennaio. I Gunners infatti non hanno avuto buone notizie da Thomas Partey,... (calciomercato)

Jordan Henderson si allontana dalla Juventus e dal ritorno in Europa. l’Al-Ettifaq , club arabo in cui milita attualmente, ha chiuso la porta a ... (sportface)

Inizialmente la storia comprendeva anche Lazar Samardzic, ma poi una volta sfumata la possibilità di acquistare anche il centrocampista serbo, Aurelio De Laurentiis s'è concentrato esclusivamente su ...Sfumato il passaggio alla Dinamo Zagabria, adesso per Brekalo si aprono le porte della Grecia, in particolare dell’Olympiacos, che avrebbe messo gli occhi sull’esterno croato.La Lazio è alla ricerca di un esterno offensivo per compensare le condizioni non ottimali di Pedro e Zaccagni e il mancato rinnovo di Felipe Anderson. Bernardeschi, attualmente al Toronto, è uno dei n ...