Juve | la rivelazione sul futuro di Allegri spiazza | “Può rinnovare”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Suldi Max, in attesa della gara della suacontro l’Empoli, bisogna registrare unacheto”. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, lantus ha battuto domenica scorsa al Via del Mare anche il Lecce di Roberto D’Aversa. Con questo successo, sfruttando l’impegno dell’Inter in Arabia Saudita per la Final Four Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.