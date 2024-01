Jürgen Klopp | mai banale anche nel dire addio Ora cerca una nuova avventura | le ipotesi italiane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’annuncio didell’al Liverpool a fine stagione, attraverso i canali d’informazione del club, non è solo una notizia che scuote il mondo del calcio, ma è in linea con il personaggio: mai, sorprendente, adrenalinico.ha deciso di comunicare urbi et orbi una decisione comunicata ai vertici dei Reds lo scorso novembre, in un contesto in cui il Liverpool è lanciatissimo: leader in Premier, finalista in Coppa di Lega contro il Chelsea il 25 febbraio, in corsa in FA Cup ed Europa League, potenziale vincitore di quattro trofei. Un momento magico, nel quale questa news piomba come una meteorite. La tesi di, guru dei Reds dall’ottobre 2015, è legittima, condivisibile e, soprattutto, onesta: “Ritengo di non avere più le energie necessarie per continuare a ...