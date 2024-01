Jürgen Klopp lascia il Liverpool | l’addio a fine stagione | “Sono a corto di energie”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)lascerà la panchina del. Un annuncio choc, direttamente da parte dell’allenatore tedesco in un video pubblicato dal club, in cui spiega le ragioni della sua scelta: “di. Sapevo da molto tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora”, ha detto il 56enne.ha un contratto che lo lega alfino al 2026. L’ex allenatore del Borussia Dortmund è arrivato nell’ottobre 2015 e con i Reds ha vinto una Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020. A message tosupporters from. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — ...