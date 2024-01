Jupiter League | errore tecnico del VAR in Anderlecht-Genk | la partita dovrà essere rigiocata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Colpo di scena in Belgio, dove latra Anderlech edopo una battaglia legale intrapresa e vinta da parte della squadra ospite. Il match, finito 2-1 in favore dei padroni di casa, è finito sotto l’occhio del ciclone per unarbitrale nella prima fase del match. Yira Sor, attaccante del, aveva segnato il gol del 1-0 su ribattuta dopo che Bryan Heynen aveva sbagliato un calcio di rigore. Il gol era però stato annullato dopo l’intervento del VAR, che aveva notato come il calciatore fosse entrato in anticipo in area di rigore. Il VAR non si era però accorto che anche due difensori della squadra di casa, Yari Verschaeren e Mario Stroeykens, avevano fatto lo stesso. Il giudice sportivo inizialmente aveva concluso che si trattava ...