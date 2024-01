Judo | azzurri eliminati prima dei quarti di finale nel day-1 del Grand Prix a Odivelas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La stagione olimpica delcomincia con una giornata abbastanza opaca per i colorialdi, località alle porte di Lisbona. I sette italiani impegnati nel day-1 non sono riusciti a raggiungere le fasi conclusive del torneo, uscendo di scenadeidie perdendo quindi anche la possibilità di accedere ai recuperi. La prestazione più interessante del giorno tra i nostri portacolori è arrivata nei -60 kg con Andrea Carlino, reduce dall’ottimo settimo posto delSlam di Tokyo, capace di sconfiggere il padrone di casa portoghese Francisco Bastos (doppio waza-ari) e soprattutto il quotato sudcoreano n.1 del seeding e n.3 al mondo Harim Lee (waza-ari dopo 3’30” di Golden Score), per poi ...