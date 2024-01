Jovanotti dopo l’operazione al femore | come sta il cantante

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quest’estateera caduto rovinosamente in bicicletta, mentre era in vacanza all’estero. Peccato, che non è andata così lisciaavrebbe pensato in un primo momento. E ancora oggi sta “pagando” i danni della sua caduta. Eccosta l’artistal’ultima operazione subita.ancora non riesce a riprendersi completamente dalla brutta caduta in bicicletta di quest’estate. Il, infatti, ha recentemente subito un’altra operazione al, che sembra essere l’ultima e la definitiva. L’artista si è mostrato dal letto della sua camera d’ospedale e ha rivelatostal’ultimo intervento. L’intervento chirurgico di, foto Ansa – VelvetGossipNon c’è pace per ...