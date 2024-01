Josef Fritzl | la storia del mostro di Amstetten

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Orrore, forse è questa l’unica parola che può descrivere ciò che ha fattoalla figlia. Ma non basta a restituire la misura di tutto ciò che Elisabethha dovuto subire per 24 anni: segregata, stuprata dal suo stesso padre che l’ha resa madre di 7 bambini, tutti concepiti durante il lungo sequestro in un bunker segreto ricavato nella cantina di casa. L’uomo nel 2009 è stato condannato all’ergastolo, ma ora una perizia psichiatrica avrebbe stabilito una forma di demenza e che “non è più pericoloso”. Questo si tradurrà con il suo trasferimento dal reparto psichiatrico del carcere, alla sezione ordinaria. Respinta, invece, la richiesta di liberazione dalla detenzione. Ora l’accusa ha circa due settimane per presentare ricorso. Le accuse a suo carico erano state: incesto, stupro, coercizione, sequestro di persona, ...

