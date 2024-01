Jorge Lorenzo attacca la Yamaha | “Favorivano Valentino Rossi Mio papà un dittatore”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è tornato a parlare sulle stagioni di convivenza conalla. Il centauro spagnolo condivise il box con il Dottore, ma diverse cose non sono piaciute al maiorchino, sfogatosi nel podcast “tengo un plan”. Sotto i riflettori la stagione 2015, quella caratterizzata dal controverso finale con l’episodio trae Marc Marquez in Malesia, la penalizzazione del marchigiano sulla griglia di partenza a Valencia e la conquista del titolo iridato da parte di. Il 36enne iberico non si è tirato indietro: “Ero deluso da, perché nel 2015 aveva palesemente spinto più perche per me. Non si è comportata molto bene con me e a Valencia si è notato ...