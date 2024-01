Jesi | alla galleria Grida la personale dell’artista Adinda-Putri Palma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Ancona), 26 gennaio 2024 -Da domani e per tutto il mese di febbraio lad’Artedi via Pergolesi, 32 ospiterà ‘Coordinate continue’, mostra, curata da Arianna Bonvecchi. L’artista, attraverso le opere in mostra, esplora la connessione tra l’umanità e lo spazio abitativo, concependo il mondo come un campo di forze e un orizzonte sociale in cui oggetti e vivente plasmano e definiscono il loro significato in un processo aperto di mutua influenza. Le schegge in liquefazione e gli energici elementi architettonici dai cromatismi vibranti stabiliscono, di fatto, una connessione tentacolare con l’intero complesso di comportamenti, ...