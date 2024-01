Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2024 | montepremi e quanti soldi guadagna

(Di venerdì 26 gennaio 2024)si è qualificato per ladell’Australian. Dopo le comode vittorie ai danni di van de Zandschulp, de Jong e Baez, e quella un po’ più sofferta ma sempre in tre set contro Khachanov, il numero uno d’Italia ha sconfitto un altro avversario russo. Si tratta di Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che non riesce a sfatare il tabù quarti di finale e per la decima volta si ferma ad un passo dallaslam. Per quanto riguarda i numeri,si è assicurato ben 720 punti del ranking maschile, per un totale di 7110 punti che gli consentono di consolidare la quarta posizione. Risultato significativo anche in termini economici visto il riccodell’Happy Slam.ha infatti incassato un ...

